Жителя Ростова-на-Дону задержали за расстрел бездомных собак

Во дворе жилого дома на улице Андреева в Ростове-на-Дону местный житель устроил расстрел бездомных собак.

Мужчине надоела стая бегающих по двору псов, и он решил от них избавиться.

На глазах у других жильцов и детей он открыл по животным огонь.

На опубликованных Telegram-каналом Don Mash кадрах видно, как ростовчанин вразвалочку прогуливается по двору с оружием в руках и в упор стреляет в собаку.

По данным паблика, в результате были ранены три собаки, а один из псов умер по дороге в ветеринарную клинику.

По словам очевидцев, мужчина направлял оружие и в сторону людей.

Прибывшие на место расправы полицейские задержали живодера.

Как рассказала «360» местная жительница Юлия, жильцы уже неоднократно жаловались на агрессивных псов и боялись проходить мимо с детьми. «Мой ребенок боится ходить там, где своры собак, а они тут везде», — призналась она.

Другая местная жительница Ирина сообщила изданию, что осенью во дворе появились около 10 щенят, после чего жильцы сразу обратились в управляющую компанию, сотрудники которой неоднократно писали в органы для отлова собак. «В ответ получали письма с присвоением номера очереди», — заявила Ирина.

Она отметила, что этим собакам уже приблизительно 8−10 месяцев, однако до сих пор никто не приехал, не чипировал и не стерилизовал собак. По словам женщины, псы стали кидаться на жильцов, гуляющих с домашними питомцами, гоняться с лаем за машинами, электросамокатами и велосипедами.

«Дети их реально боятся. Они огромной стаей в 12 штук постоянно бегают», — рассказала Ирина, добавив, что собаки гадят в клумбы, метят молодые деревца и кустарники, отчего те погибают.

Ранее глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн заявил, что законопроект о регулировании регионами численности бездомных животных не может быть принят. Он назвал данный законопроект довольно сомнительным, но признал при этом, что проблема действительно существует.