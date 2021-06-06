Полиция Чехии задержала банду украинцев в рамках спецоперации «Кличко»

В Чехии была проведена спецоперация под кодовым названием «Кличко», в рамках которой задержали банду украинцев, занимавшихся ввозом в страну нелегальных трудовых мигрантов.

Операция проходила в пяти регионах, а участвовали в ней почти 100 полицейских и около 50 сотрудников Таможенного управления.

Как сообщает Idnes, правоохранители одновременно ворвались в 20 зданий, в том числе в дома преступников, офисы, и общежития, где остановились нелегалы.

По словам представителя следственной группы, в результате были задержаны главарь банды, члены его семьи, а также два подельника, занимавшиеся непосредственно перевозкой нелегалов из Украины через Венгрию, Словакию и Польшу.

Издание отмечает, что украинцев привозили в Чехию на три месяца по туристическим визам. Им в основном приходилось выполнять тяжелую физическую работу на фермах, на которую не соглашались местные жители. Платили нелегалам немного, поскольку большая часть средств поступала руководителям преступной группировки через фиктивные счета. Часть этих денег была вложена в недвижимость, другая часть переведена в валюту.

Рабский труд © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Следствие установило, что банда действовала с января 2018 года и нанесла бюджету Чехии ущерб на сумму почти 41 миллион крон (142,9 млн рублей).

Как сообщал «Ридус», суд в Греции приговорил граждан РФ Константина Семенова и Ивана Возниковцева к 253 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и незаконное пересечение греческой границы. Столь суровое наказание обусловлено особенностями права в Греции. Россияне получали отдельные сроки по 7 — 12 лет колонии за каждого доставленного ими в страну нелегала, а затем к этому добавились и сроки за прочие преступления.