В ФРГ предложили сохранить транзит газа через Украину после запуска «СП-2»

После запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо сохранить транзит газа через Украину, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, это имеет для правительства ФРГ центральное значение.

Зайберт выступил с этим заявлением, комментируя для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung слова президента РФ Владимира Путина о том, что «нужна добрая воля» со стороны Киева, если он хочет продолжить транзит после завершения срока действия соответствующего контракта.

«Для правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны — транзитера газа и с запуском „Северного потока — 2“», — сказал представитель кабмина.

Он подчеркнул, что, подписав договор о транзите, который был заключен при посредничестве ЕС и правительства ФРГ, Россия и Украина наметили путь к обеспечению безопасности газоснабжения Европы. Зайберт выразил надежду, что этот совместный пакет соглашений будет соблюдаться.

Напомним, во время своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин объявил, что «Газпром» уже готов к заполнению газом трубопровода «Северный поток — 2», а российская линейная часть маршрута до компрессорной станции Славянская завершена.

Между тем германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием оценить влияние газопровода на окружающую среду и на период проведения такого анализа приостановить его строительство в водах ФРГ.