В Индии собирались продать упаковку урана с надписью «Сделано в США»

В индийском штате Джаркханд, расположенном на востоке страны, полиция арестовала семь человек, пытавшихся продать 6 кг урана.

Джаркханд — один из штатов, где находятся урановые рудники.

Как рассказали в полиции, было изъято вещество желтого цвета и отправлено на экспертизу.

«До сих пор неясно, как они получают радиоактивный металл», - цитирует телеканал India TV суперинтендата полиции Чандана Кумара Джа.

По его словам, после появления информации о незаконной продаже урана правоохранители провели рейды.

Согласно предварительным данным, злоумышленники намеревались выручить за килограмм урана 5 миллионов рупий (примерно 68,5 тысяч долларов).

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В настоящее время полиция проводит расследование с целью задержания потенциальных покупателей и установления цели покупки. Отмечается также, что на упаковке урана стоит печать с надписью «Сделано в США». Теперь экспертам предстоит выяснить, является ли она настоящей.

По информации телеканала, это уже третий случай изъятия урана в Индии у частных лиц за несколько лет и второй за два месяца этого года. В мае полиция индийского штата Махараштра задержала двоих мужчин, которые пытались продать через интернет более 7 кг урана. Эту партию оценили примерно в 2,9 млн долларов.

В 2016 году полиция Махараштры изъяла почти 9 кг обедненного урана в районе Тан.