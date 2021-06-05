В США оценили мощь ВМФ России

Американский военный обозреватель Питер Сучиу опубликовал статью, в которой признал, что Россия серьезно наращивает свою военную мощь за счет новых кораблей.

В частности, в 2021 году ВМФ РФ получит пять новых военных кораблей, еще два вернутся в строй после ремонта.

Между тем в прошлом году военный флот России пополнили 11 кораблей, восемь из которых были абсолютно новыми, пишет Сучиу на портале 19FortyFive, ссылаясь при этом на слова главы Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексея Рахманова.

Сучиу также привел в своем материале информацию Business Insider, согласно которой состав ВМФ России насчитывает 360 судов. Причем многие ракетные крейсеры были заменены менее габаритными кораблями, отмечает он.

Корвет "Стойкий" © Виталий Невар/ТАСС

По данным эксперта, Москва запустила процесс модернизации и создания современных кораблей для защиты границ и демонстрации военной мощи за пределами страны.

Военный обозреватель также указывает на то, что Россия усилила флот маневренными небольшими судами, оснащенными крылатыми ракетами «Калибр» или «Циркон». По его словам, эти корабли с дальнобойным оружием отличаются эффективностью, маневренностью и невысокой стоимостью.

Даже если Россия не сможет создать самый большой военно-морской флот в мире, мощь ВМФ РФ выглядит довольно внушительно, приводит слова Сучиу «РЕН ТВ».

Ранее американский журнал National Interest составил на основе уникальной формулы топ-5 сильнейших армий в мире. Российским вооруженным силам эксперты отдали второе место, указав в первую очередь на активно возрождающийся военный флот.