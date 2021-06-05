Кравчук назвал самого эффективного президента Украины

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, который занимал пост первого президента Украины, заявил, что в стране еще не было эффективного лидера.

При этом он выразил уверенность в том, что таким станет нынешний глава государства Владимир Зеленский.

«Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему», — сказал Кравчук в эфире украинского «5 канала». Он добавил, что все предыдущие президенты, включая его самого, не ломали систему.

По его словам, нужно дать истории право сделать вывод, кто был самым эффективным президентом Украины.

Он также отметил, что если бы сейчас в стране состоялись президентские выборы, то на них бы снова победил Зеленский, сообщает ФАН.

Владимир Зеленский © EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Кроме того, Кравчук назвал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука «врагом Украины», но при этом признал, что у него есть политическое будущее.

Ранее Кравчук выдвинул России условие, при котором Киев может пойти на компромисс с Москвой, а также заявил, что по окончании пандемии коронавируса переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска в Польшу.