Укравшим песок с пляжей Сардинии грозят штрафы до 3 тысяч евро

Десяткам посетителям пляжей итальянского острова Сардиния грозят штрафы до 3 тысяч евро за то, что они уносили с собой песок и ракушки.

На данный момент в краже около 100 кг песка с пляжей подозреваются в общей сложности 41 человек.

Как сообщает L’Unione Sarda, белый песок, считающийся достоянием Сардинии, категорически запрещается брать. Однако жители острова уже давно жалуются на туристов, которые уносят с пляжей песок в качестве сувенира.

Издание отмечает, что в 2017 году торговля песком, галькой и ракушками была признана на Сардинии незаконной. Поэтому сотрудники полиции и таможни тщательно следят за тем, что любая попытка вывезти песок и ракушки пресекалась.

Нередко пакетики с песком находят у туристов при сканировании багажа, а за последнее время было обнаружено множество онлайн-объявлений о продаже песка и ракушек с Сардинии.

песок с пляжей Сардинии © Facebook.com

Только в этом году общая сумма штрафов за эти нарушения составила 13 тысяч евро, пишет газета.

Изъятые «сувениры» возвращают на те же пляжи, откуда, предположительно, их украли.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года туриста оштрафовали на тысячу евро за кражу песка с пляжа Сардинии. Путешественник из Великобритании собрал его в бутылку, чтобы отвезти домой в качестве сувенира.

В июле 2017 года «Ридус» рассказывал о том, что власти Венеции увеличили штрафы за прогулку с обнаженным торсом, надписи на памятниках и разбрасывание мусора. Санкции также коснулись любителей искупаться в городских каналах.