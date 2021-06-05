Премьер Белоруссии пригрозил странам Запада отказом от их товаров

В случае расширения санкций Белоруссия будет отказываться от западных товаров и технологий, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

По его словам, Белоруссия готова применять специальные защитные меры, которые касаются не только инвестиционного импорта, но и товаров народного потребления.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Головченко предупредил, что один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Он добавил, что Минск готов переключиться на российские и азиатские решения.

Премьер отметил, что ущерб белорусской экономике от западных санкций может составить 2,9% ВВП.

Он также подчеркнул, что Белоруссия намерена в судебном порядке добиваться компенсации потерь, связанных с санкциями после инцидента с самолетом Ryanair. По его словам, «авиационные власти Беларуси с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля», однако до сих пор ни одного такого документа не поступило. «При этом все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и ряд других европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью», — цитирует белорусского премьера ТАСС.

Самолет компании Ryanair. © Niall Carson / PA / ТАСС

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании воздушного судна. В результате были задержаны находившиеся на борту один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега.



В Европе и США инцидент с самолетом Ryanair назвали «воздушным пиратством». Ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов, а авиаперевозчики, включая Air France и Lufthansa, начали выполнять полеты в обход Белоруссии.



Ранее Головченко заявил, что решение Евросоюза о секторальных экономических санкциях против Минска имеет целью обрушить экономику Белоруссии и создать условия для повторения попыток переворота

