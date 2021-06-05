Президент РАН: увеличение числа фейков ведет к росту невежества

Распространение фейковой информации приводит к росту невежества в мире, заявил президент РАН Александр Сергеев.

По его мнению, невежества стало гораздо больше, чем раньше.

Он считает, что это происходит из-за увеличения количества нового знания, которое порой бывает полезным, но зачастую является ошибочным или даже фейковым.

«В огромном потоке информации его трудно препарировать, отделяя зерна от плевел», — объяснил Сергеев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если брать в процентном отношении к новой информации, которая поступает через СМИ, даже информации наукоподобной, невежество в обществе увеличилось», — констатировал ученый.

Фейки © pixabay.com

При этом он признал, что «субъективно виноваты в распространении невежества и СМИ, и ученые, и, может, даже сама природа человеческого общества».

Однако глава Академии наук подчеркнул, что должны существовать механизмы самоочищения общества от фейков, и ученые в этом процессе должны играть самую важную роль.

Ранее Сергеев заявил о падении качества высшего образования в России. По его словам, вузы объясняют это снижением уровня образования в школах.

