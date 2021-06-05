«Почта России» испытала три вида беспилотников для доставки грузов

В трех регионах РФ прошли испытания беспилотных летательных аппаратов, которые «Почта России» рассчитывает использовать для доставки грузов.

Как сообщил гендиректор почтового оператора Максим Акимов, испытаны три типа беспилотников, в том числе способных перевозить тяжелые грузы весом в сотни килограммов на дальние дистанции.

По его словам, эти аппараты должны преодолевать расстояния от 100 км с нагрузкой от 50 до 400 кг.

Акимов уточнил, что на Ямале беспилотник перевез 10 кг груза, преодолев 60 км. «На вторых испытаниях мы использовали уже другой тип беспилотника — в первом сценарии он перевез 750 кг на 150 км, во втором — 350 кг на 550 км», — рассказал он ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Третий тип беспилотника был протестирован в Казани, где он перевез 50 кг на расстояние в 150 км, отметил генеральный директор.

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Он добавил, что на Чукотке и Камчатке, а также в ЯНАО и ХМАО будет проведен большой «пилот» по работе с производителями беспилотников разного типа в режиме реального времени.



Глава «Почты России» подчеркнул, что это будет непросто, поскольку предстоит «проработать и экономику, и сами аппараты, и наземную инфраструктуру, и людей, и навигацию, и режимы регулирования».

Как писал ранее «Ридус», в Великобритании доверили доставлять почту беспилотникам. Предполагается, что двухмоторный дрон сможет перевозить грузы любой формы и весом до 100 килограмм. Беспилотники вертикального взлета и посадки будут крайне востребованы в труднодоступных районах, куда не всегда может добраться обычная техника.