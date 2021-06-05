Глава Росмолодежи предложила отказаться от одноразовых масок

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева предложила отказаться от одноразовых масок, а бумажные визитки заменить на QR-коды. Эти шаги, по мнению, Разуваевой, поможет «минимизировать урон, наносимый планете в погоне за новыми технологиями, и приумножить природное наследие».

Глава Росмолодежи добавила, что экологическая тема очень волнует сейчас молодежь. Она отметила, что юноши и девушки «осознанно и искренне относится не только к себе, но и к окружающей среде, их заботит и волнует сегодняшнее и будущее состояние внешнего мира».

По последним данным ВЦИОМ, 65% людей принимали участие в экологических акциях, почти половина населения России считает, что тема экология должна быть одной из ключевых задач государства. Со стороны Росмолодежи мы имеем целый ряд инструментов для выстраивания полного цикла взаимодействия с молодежью в данной повестке: образовательные программы, форумная кампания, грантовые конкурсы. В прошлом году мы поддержали порядка 35 проектов на экологическую тему. Возможности есть, запрос есть и нам очень важно формировать его от вас и поддерживать ваши идеи, — рассказала Разуваева на площадке Международного молодежного экономического форума.

Международный молодежный экономический форум проходит на площадке ПМЭФ 5 июня и является востребованной площадкой, на которой молодые люди обсуждают ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами.