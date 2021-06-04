Аксенов сообщил, когда в Симферополе и Ялте воду будут давать круглосуточно

В Симферополе и Ялте планируется восстановить круглосуточное водоснабжение в июле, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В настоящее время в этих городах воду отключают ночью из экономии.

По словам Аксенова, ориентировочно на 1 июля намечен запуск на полную мощность построенного Бештерек-Зуйского водозабора. Он позволит подавать в город дополнительно 20 тысяч кубометров и суммарно 122 тысячи кубометров воды в сутки.

«Это позволит перейти на круглосуточное водоснабжение без ограничений», — рассказал Аксенов «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он уточнил, что на данный момент во многих районах Ялты вода подается с 6 утра до полуночи. С 1 июля круглосуточное водоснабжение будет восстановлено, пообещал глава Крыма.

Аксенов добавил, что такой режим в худшем случае продлится до 1 октября. «Возможно, нам погодные условия и ряд мероприятий по переброске воды в Загорское и Счастливое водохранилища позволят Ялту из рисков вывести», — сказал он, отметив, что подземных источников воды в районе южного берега Крыма практически нет.

Напомним, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала вода из Днепра.

В 2019 году глава Крыма Сергей Аксенов назвал водную блокаду полуострова частью антироссийской стратегии Запада, обвинив в этом людей, живущих «далеко от берегов Днепра».

Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл уверена, что Крым питьевой водой должны обеспечивать и Украина, и Россия. При этом главную ответственность в этом вопросе она возложила на Москву.

Аксенов заявил, что система опреснения морской воды, которая будет использоваться для водоснабжения Ялты, обойдется в три миллиарда рублей.



В свою очередь правительство России планирует направить на решение проблем дефицита воды в Крыму до 2024 года более 48 миллиардов рублей. Комплексный план подготовлен по поручению президента России Владимира Путина.

