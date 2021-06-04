Путин: США пытаются сдержать развитие России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет разногласий с США, но Соединенные Штаты хотят сдержать развитие российского государства.

По словам Путина, об этом в Америке говорят публично, а все остальное — производная от этой позиции.

«И ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России, в этом вся история», — приводит «РИА Новости» слова Путина, сказанные на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

Он также отметил, что во многом российско-американские отношения стали заложником внутриполитических процессов в США, и выразил надежду, что когда-то это закончится.

Путин подчеркнул, что фундаментальные интересы в сфере безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США.

«Россия обращает внимание на внутриполитические события в США, но никогда не вмешивается в это», — цитирует президента ФАН.



Ранее глава государства рассказал, что в ходе встречи с президентом США Джо Байденом не планирует специально поднимать тему Белоруссии.

Встреча лидеров двух стран состоится 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, тему коронавируса и вопросы урегулирования региональных конфликтов.