Путин: США пытаются сдержать развитие России
- 04 июня 2021, 17:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет разногласий с США, но Соединенные Штаты хотят сдержать развитие российского государства.
По словам Путина, об этом в Америке говорят публично, а все остальное — производная от этой позиции.
«И ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России, в этом вся история», — приводит «РИА Новости» слова Путина, сказанные на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
Он также отметил, что во многом российско-американские отношения стали заложником внутриполитических процессов в США, и выразил надежду, что когда-то это закончится.
Путин подчеркнул, что фундаментальные интересы в сфере безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США.
«Россия обращает внимание на внутриполитические события в США, но никогда не вмешивается в это», — цитирует президента ФАН.
Ранее глава государства рассказал, что в ходе встречи с президентом США Джо Байденом не планирует специально поднимать тему Белоруссии.
Встреча лидеров двух стран состоится 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, тему коронавируса и вопросы урегулирования региональных конфликтов.
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