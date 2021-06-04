Володин: США угрожают глобальной безопасности

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джозефа Байдена крайне необходима. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Володина, политика Соединенных Штатов «пугает многих». Он отметил, что США целенаправленно разрушают отношения между различными государствами, которые «выстраивались десятилетиями в рамках глобальной безопасности».

«Поэтому такой разговор необходим. И мы надеемся, что нашему президенту удастся сдержать гонку проблем, которые по вине США всё больше и больше распространяются по миру», — сказал Володин.

В качестве примера он привел ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».

Для европейских стран выгодно получать дешёвый газ. Это даёт им возможность эффективно развивать свою промышленность. Что же касается США, для них это тоже экономический проект. Но они понимают, что не выдержат конкуренцию с Россией на европейском рынке. Поэтому они используют уже политику для того, чтобы перечеркнуть экономику, предлагая свой сланцевый газ, а он более дорогой, — пояснил Вячеслав Володин.

Политик не исключает, что США предпримут попытки повлиять на результаты выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года.

«Они попытаются вновь сделать всё возможное для того, чтобы продвинуть более лояльные к ним политические силы — тех, кто будет отрабатывать их интересы», — заключил Володин в интервью RT.

