Песков: взлом аккаунтов во время праймериз ЕР может быть провокацией

Взлом личных аккаунтов граждан на сайте «Госуслуги» во время предварительного голосования «Единой России» мог быть провокацией или злоупотреблением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нужно понять, кто это сделал, как это сделал, с какой целью. Это может быть как злоупотреблением, так и провокацией. Исключать ничего нельзя», — считает Песков.

14 мая «Единая Россия» сообщила о пресечении попытки нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, передает ТАСС.