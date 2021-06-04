найти ×
   
  • USD +0.01
    73.27
  • EUR -0.51
    88.75
СохранитьСохранено0
×

00555

Песков: взлом аккаунтов во время праймериз ЕР может быть провокацией

Small f632c44589
Дмитрий Песков. © kremlin.ru

Дмитрий Песков. © kremlin.ru

Взлом личных аккаунтов граждан на сайте «Госуслуги» во время предварительного голосования «Единой России» мог быть провокацией или злоупотреблением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нужно понять, кто это сделал, как это сделал, с какой целью. Это может быть как злоупотреблением, так и провокацией. Исключать ничего нельзя», — считает Песков.

14 мая «Единая Россия» сообщила о пресечении попытки нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, передает ТАСС.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол
12016406читать позжечитаю позже
Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
27015591читать позжечитаю позже

главное


История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход

В 1941 году он помогал спасать детей из блокадного Ленинграда.

309010читать позжечитаю позже

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу14 января

Глобальное потепление способно «сломать» привычный механизм смены климатических циклов.

608374читать позжечитаю позже