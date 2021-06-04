Ученый рассказал о появлении в России опасных насекомых

Из Италии на черноморское побережье России проникли тигровые комары.

Эти насекомые, у которых на лапках и теле есть черно-белые полоски, могут быть переносчиками опасных инфекций.

Как рассказал академик РАН Владимир Сергиев, они были завезены из Азии в Европу в старых автомобильных покрышках.

«Этих комаров завезли из Азии, скорее всего, из Японии, когда стали торговать бэушными автомобильными покрышками. Оказалось, что это для них идеальный транспорт», — уточнил ученый в беседе с URA.RU.

По его словам, затем насекомые попали в США, а оттуда во Францию и в результате — в Италию, где вызвали настоящую эпидемию. В России их впервые обнаружили в 2000 году, сообщил Сергиев, отметив, что тигровые комары уже распространились на западе и севере страны, а также добрались до Краснодара.

«Они в целом должны занять достаточно большую территорию Евразии. Четыре года назад мы прогнозировали, что комары доберутся до Крыма», — заявил ученый. Он также указал на то, что эти насекомые могут передавать ряд вирусов, но пока в России зараженных комаров нет.

В свою очередь, инфекционист София Русанова подчеркнула в интервью изданию, что, если после укуса комара появятся симптомы лихорадки, нужно обратиться к врачу. «У всех инфекционных заболеваний на начальном этапе схожая клиническая картина — это температура, недомогание, слабость, головная боль, боли в мышцах», — отметила она.

Ранее заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала о появлении тигровых комаров в Новороссийске и Крыму.

Как писал «Ридус», исследователи из Университета Квинсленда разработали новую вакцину против вируса денге, который передается человеку после укуса зараженной самки комара вида Aedes aegypti. Эти комары являются также переносчиками чикунгуньи, желтой лихорадки и вируса Зика.