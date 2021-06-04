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В ЦИК автоматизировали проверку подписных листов кандидатов

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Председатель ЦИК Элла Памфилова. © Александр Щербак/ТАСС

Председатель ЦИК Элла Памфилова. © Александр Щербак/ТАСС

Центризбирком России представил специализированный программно-технический комплекс для проверки подписных листов кандидатов на выборах. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, этот комплекс позволит «избавиться от ошибок при чтении текста, различных опечаток и, как следствие, необоснованно забракованных подписей».

Мы проанализировали проблему прошлых лет, особенно 2019 года. Перезаключили соглашение с МВД, теперь в этом соглашении у нас более четко формулируются требования и их обязанности предоставлять более точную информацию, — отметила глава ЦИК.

Комплекс сканирует и оцифровывает подписные листы кандидатов, затем введенные от руки данные подписантов распознаются и сравниваются с информацией из регистра избирателей.

«Почерки проходят оценку, схожие почерки объединяются в кластеры. Кластеры анализирует эксперт-почерковед, выявляя подписи, оставленные одним человеком. После избирательная комиссия принимает решение о признании подписей действительными или недействительными», — заключила Памфилова.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Одновременно с ними будут проходить прямые выборы губернаторов девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов, передает ТАСС.

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