Матвиенко объяснила, чем измеряется реальный жизненный успех

Необходимо отличать популярность в интернете от настоящего жизненного успеха, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, сейчас гораздо проще, чем раньше, добиться минутной славы, используя социальные сети и онлайн-платформы.

«Но я абсолютно уверена, что вы, несмотря на свой возраст, все-таки понимаете разницу между популярностью в интернете и настоящим жизненным успехом, которого невозможно добиться без труда, кропотливой работы, которая не измеряется количество лайков в Instagram или TikTok», — подчеркнула Матвиенко, обращаясь к участницам Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Она выразила свою уверенность в том, что успех, прежде всего, измеряется не количеством заработанных денег, а тем, как человек ощущает себя в этом мире.

Матвиенко добавила, что жизненный успех зависит от того, что ты сделал для людей, скольких ты сделал счастливыми, как твои проекты помогли окружающим и каких результатов ты добился в жизни. «Вот это измеритель настоящего жизненного успеха», — приводит ее слова ТАСС.

Спикер Совфеда также призвала школьниц заниматься постоянным самообразованием, не стоять на месте и «не быть середнячком». Она отметила важность выбора сферы, в которой девушке захочется себя реализовать, и посоветовала тем, кто хочет посвятить себя общественной деятельности, много трудиться, быть активными, искренними и любить людей.

«Нет разницы, руководитель — женщина или мужчина. Все зависит от того, насколько ты готов быть этим руководителем, насколько ты профессионален», — цитирует Матвиенко «РЕН ТВ».

Конкурс «Большая перемена» является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

