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Иммунологи предупредили, какие больные COVID-19 не выживут без прививки

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Вакцинация © Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Вакцинация © Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Прививку от коронавируса в первую очередь нужно сделать тем, кто проходит иммуносупрессивную терапию (подавление иммунитета).

Дело в том, что в случае заражения COVID-19 болезнь будет проходить для них в тяжелой форме и может закончиться летальным исходом, предупредил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что по окончании курса приема иммунодепрессантов пациенту необходимо вакцинироваться, потому что противном случае он может тяжело заболеть.

Болибок также отметил, что коронавирус особенно опасен для тех, кто пережил трансплантацию. «Им вообще опасно коронавирусом болеть. Переболеют очень тяжело и погибнут», — сказал врач в беседе с URA.RU.

По его словам, таким пациентам желательно делать прививку на основе инактивированной вакцины, когда вирус убивают при помощи химических реагентов. «У нас „убитая“ вакцина только „Ковивак“, чумаковская», — уточнил он.

Вакцинация © Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Вакцинация © Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Иммунолог также обратил внимание, что людям с иммуносупрессией можно ставить и пептидную вакцину (в России — это «ЭпивакКорона»), однако данный вопрос еще требует изучения.

В свою очередь профессор Михаил Костинов подтвердил необходимость вакцинации больных, проходящих иммуносупрессивную терапию, и подчеркнул, что без прививки от COVID-19 пациентов даже не принимают на операцию по трансплантации. «Ведь, проходя трансплантацию, вдруг пациент заразится? И какой итог будет? Летальный», — объяснил он в интервью изданию.

По мнению иммунолога Владислава Жемчугова, вопреки опасениям различных специалистов и чиновников, в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса ни летом, ни осенью текущего года, а эпидемия в целом уже на стадии завершения.

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