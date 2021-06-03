Памфилова оценила роль наблюдателей в обеспечении доверия к выборам

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова оценила роль общественных наблюдателей в обеспечении доверия к выборам.

По ее словам, благодаря работе наблюдателей избирательная система России стала максимально прозрачной, передает РАПСИ.

«Нам нужна ваша помощь. Ваша роль с каждым годом растет», — обратилась Памфилова к наблюдателям в ходе проектного семинара Общественной палаты РФ.

Ранее руководитель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что работа общественных штабов по наблюдению за выборами успешно выстроена во всех регионах страны.

«Ни в одной стране мира не выстроено такой масштабной системы общественного наблюдения, как в России. Мы разработали и воплотили в жизнь уникальную программу и методику обучения, благодаря которой ход думской кампании будет под контролем максимально подготовленных наблюдателей, умеющих применить свои знания в нестандартных ситуациях», — подчеркнул Григорьев.