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Набиуллина поддержала отмену комиссий за оплату ЖКХ

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина © Авилов Александр/Агентство «Москва»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина © Авилов Александр/Агентство «Москва»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в Банке России поддерживают отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ.

При этом она отметила, что следует трезво оценивать ситуацию и точно знать, кто готов взять на себя эти затраты.

Набиуллина напомнила, что уже очень долго обсуждается законопроект, касающийся коммунальных платежей.

«Мы, кстати, поддерживали, чтобы по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты, но тогда кто-то должен платить, и ресурсные организации могут заключать договор с банками и платить, на самом деле, вместо того, чтобы заключать тысячи договоров», — приводит «РИА Новости» ее слова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она также призвала к наведению порядка в этой сфере и обратила внимание на то, что невозможно объявить что-то бесплатным и при этом не знать источник покрытия.

Оплата услуг ЖКХ © Авилов Александр/Агентство «Москва»

Оплата услуг ЖКХ © Авилов Александр/Агентство «Москва»

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что необходимо снизить плату за коммунальные услуги как минимум до 15% от дохода семьи.

До этого стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил четырем министерствам стандартизировать доли расходов россиян на оплату коммунальных услуг. Минэкономразвития, Минтруд, Минстрой и Минфин должны выполнить данное поручение до 1 июля.

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