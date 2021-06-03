«Врач Юра советует дышать водкой»: почему соцсети плохо борются с фейками

В период пандемии коронавируса (COVID-19) в русскоязычном сегменте Сети было зафиксировано более 6 миллионов постов и репостов с недостоверной информацией об этой инфекции. Таковы данные интернет-исследования, проведенного сервисом «Яндекс.Кью», РАНХиГС и Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала НЦМУ.

По словам научного сотрудника РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала Дарьи Радченко, самым популярным в соцсетях фейком о коронавирусе стала «история про несуществующего врача Юру, который раздавал советы по поводу лечения от коронавируса». Отмечалось, что Юра якобы долго работал в Ухани, а потому знает о COVID-19 практически все.

«Есть еще обращение доктора Колосова из Италии. Он призывает дышать водкой», — добавила Радченко.

Проблема распространения фейков актуальна не только в России, но и в других развитых странах. Так в 2015 году в США появилась Международная сеть проверки фактов (International Fact-Checking Network). Сотрудники этой организации стараются противодействовать фейкам, досконально проверяя ту или иную информацию, которая появляется в интернете. В своде правил Международной сети проверки фактов указано, что «информация должна анализироваться беспристрастно и справедливо, а работники IFCN обязаны опираться на достоверные источники, не зависеть от финансирования извне и уметь объяснить принципы методологии, которую используют».

Ложная информация тиражируется очень быстро. Это очень опасная ситуация, поскольку недостоверные данные о том же коронавирусе могут причинить серьезный вред здоровью. Поэтому тема борьбы с фейками является сегодня самой обсуждаемой, — прокомментировала в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Сами онлайн-платформы также пытаются противодействовать фейкам. Программы проверки информации есть, например, у таких социальных сетей, как Facebook, Instagram, Google и «Яндекс.Дзен». Однако соцсети, увы, плохо справляются с выявлением и удалением фейков. Государство, считает Мизулина, должно им в этом помочь.

«Недавно в России вышел закон о саморегулировании социальных сетей. Но он работает не совсем эффективно, поскольку никто не знает, какие механизмы и критерии оценки контента соцсети используют. Совершенно непонятно, по каким причинам одни публикации с недостоверной информацией маркируют как фейк, а на другие не обращают внимания. Иногда модераторы оценивают контент, исходя из каких-то личных идеологических пристрастий. Я думаю, нам важно добиваться от платформ, чтобы они занимались модерированием контента по прозрачным и понятным всему обществу принципам. Еще необходимо законодательно обязать иностранные IT-платформы открывать на территории России свои официальные представительства. Это даст дополнительные гарантии по исполнению ими нашего национального законодательства», — пояснила эксперт.