В правительстве пообещали не повышать НДФЛ

Правительство РФ не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, поступления от сбора НДФЛ с повышенной ставкой составят в этом году около 100 миллиардов рублей. При этом запланировано было 60 миллиардов.

«НДФЛ мы не рассматриваем. Мы действительно сейчас приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни», — приводит ФАН слова министра, сказанные в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отмечает газета «Известия», ранее стало известно, что более половины россиян (54%) одобрили идею повышения налогов для увеличения мер социальной поддержки нуждающихся граждан. При этом по результатам опроса ВЦИОМ было установлено, что 45% россиян отдают предпочтение увеличению налогов в случае, если это гарантирует им уверенность в доступности и качестве государственных услуг.

Напомним, 23 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Предполагается, что в этом году прогрессивный НДФЛ принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, в 2022-м — 64 миллиарда, а в 2023-м — 68,5 миллиардов. Средства пойдут на дополнительное финансирование лечения детей с тяжелыми и хроническими редкими заболеваниями.

В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести налог на роскошь и «максимально охватить» им всех владельцев дорогостоящего движимого и недвижимого имущества.