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В РСТ рассказали о миллиардных потерях въездного туризма

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Андрей Игнатьев © Гавриил Григоров/ТАСС

Андрей Игнатьев © Гавриил Григоров/ТАСС

Сокращение объемов въездного туризма практически на 95% привело к тому, что Россия ежемесячно теряет около миллиарда долларов.

Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, проходящем со 2 по 5 июня в очном формате, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, туристическая отрасль признана наиболее пострадавшей в период пандемии, поскольку все три вида туризма — выездной, внутренний и въездной — продолжают нести колоссальные убытки.

«Что касается въездного — он больше всего пострадавший, там практически 95% [падение]», — сказал он, уточнив, что для России это означает потерю миллиарда долларов в месяц.

Игнатьев отметил и серьезные потери выездного туризма, так как на сегодняшний день из России нет ни одного чартерного массового направления выезда, куда можно было поехать среднему классу или людям с не очень большими доходами.

Туризм © pixabay.com

Туризм. © pixabay.com

«Потому что туризм всегда работал для того, чтобы снизить стоимость поездки, чтобы создать возможность путешествия для всех граждан. Сегодня это, к сожалению, невозможно», — цитирует его ТАСС.

Что касается внутреннего туризма, то общее падение его объемов составило в 2020 году 30—40%, подытожил президент РСТ.

Как писал ранее «Ридус», в Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили потери туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией минимум в пять миллиардов рублей.

Тем временем цены на авиабилеты в страны, которые еще остаются открытыми для желающих отдохнуть на море россиян, выросли в несколько раз.

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