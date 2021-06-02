Бизнесмены назвали «Единую Россию» партией устойчивости и предсказуемости

Около трети (31,2%) российских предпринимателей поддерживают «Единую Россию». Они воспринимают партию власти как фактор устойчивости и относительной предсказуемости. Таковы данные социологического опроса, проведенного центром «Платформа». В ходе исследования были опрошены 500 представителей бизнеса.

В пользу КПРФ высказались 15,2% предпринимателей. Коммунистам в основном симпатизируют представители малого бизнеса.

А вот политическим силам, которые стремятся отстаивать интересы бизнеса, — «Новым людям» и «Партии роста» — пока не удается стать весомыми игроками. За них готовы проголосовать 5,8% и 1,4% предпринимателей соответственно.

По мнению основателя центра «Платформа» Алексея Фирсова, «Новые люди» демонстрируют стремление к росту, однако коммерсанты не верят в электоральные перспективы этой партии.

«Деловое сообщество является наиболее сложной группой для проведения электоральных кампаний. Она отличается высокой долей неопределившихся, более рациональным подходом. В этой группе высок спрос на стабильность, на поддержку со стороны государства и на защиту от административного давления. Бизнес не увидел пока в новых партиях потенциал для выражения своих интересов», — пояснил эксперт.

