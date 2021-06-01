В ОП РФ призвали Роскомнадзор активнее бороться с травлей в Сети

В конце мая 2021 года правозащитник Александр Ионов стал жертвой травли в Сети. Причиной послужило его заявление в Минюст о признании издания «Медуза» иностранным агентом. Ионов получил от интернет-пользователей массу оскорблений и угроз.

«Юрист „Медузы“, изучая материалы дела, нашла мое обращение, которое я подавал, и опубликовала его в своем Telegram-канале. В обращении, разумеется, содержались мои контактные данные, в том числе и адрес электронной почты. Далее это все разнеслось по либеральным СМИ и группам в социальных сетях. А после мне начали приходить оскорбительные сообщения», — рассказал правозащитник в интервью журналисту Роману Голованову.

По статистике, с агрессией в Сети сталкивался хоть раз в жизни каждый четвертый интернет-пользователь. Поэтому в России был принят закон, согласно которому онлайн-платформы обязаны оперативно обрабатывать жалобы граждан на оскорбления и принимать соответствующие меры. Однако этот закон, увы, не всегда работает. По крайней мере, пока.

«Травля в Сети — проблема достаточно распространенная. Только около полутора миллионов детей, по нашим данным, состоят в различных онлайн-сообществах, связанных с кибербуллингом, — прокомментировала в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ, директор „Лиги безопасного интернета“ Екатерина Мизулина. — Например, травля очень распространена в Instagram. Люди, конечно, не могут самостоятельно защититься от подобных нападок».

У нас с 1 февраля вступил в силу закон о самоцензуре. Платформы обязаны реагировать на жалобы пользователей и удалять оскорбительные сообщения. Но этот закон в полной мере, к сожалению, не работает. Общественники и правозащитники намерены добиваться от Роскомнадзора, чтобы он активнее требовал от онлайн-ресурсов исполнения норм закона. Вероятно, потребуется увеличение штрафов для соцсетей, если они не принимают мер по противодействию травле, — заключила Мизулина.

«Мы перенесли из реальной жизни в цифровую все: общение, знакомства, деловые встречи. Но почему-то этикет, взаимное уважение и законодательные нормы не цифровизировались. Социальные сети, которые создавались для общения и культурного обмена, стали источником травли, фейков и деструктивного контента, способного нанести вред психическому здоровью человека. Я думаю, в онлайн-среде, как и в реальной жизни, за публичное оскорбление, угрозы жизни и здоровью должно следовать суровое наказание», — добавил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

