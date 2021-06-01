Путин поприветствовал участников фестиваля «Большая перемена»

Президент России записал видеообращение к участникам всероссийского фестиваля для школьников «Большая перемена», который проходит в День защиты детей в Москве. Ролик опубликован на сайте Кремля.

«Ваш фестиваль объединил ребят, приехавших на „Большую перемену“ практически со всей России. Это здорово — собраться в Москве, в прекрасном парке Горького, чтобы проявить себя в самых разных творческих проектах», — заявил глава государства.



Путин отметил, что к одноименному конкурсу в этом году присоединились более двух миллионов школьников. Конкурс «Большая перемена», по мнению президента, стал «настоящим сообществом друзей, единомышленников, пространством развития, творческого настроя, умения ярко, нестандартно мыслить, сообществом, где ценят каждого».

Задача взрослых, государства — везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни. За последние годы у нас появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал, получить новые знания. Вас всегда готовы поддержать в этом стремлении ваши педагоги, родители и опытные, состоявшиеся специалисты из разных отраслей, — заверил Владимир Путин.

Фестиваль проходит одновременно на более чем 20 площадках, расположенных в столичном Парке Горького. Представители ведущих отечественных корпораций, руководители федеральных ведомств и крупнейших вузов, а также звезды шоу-бизнеса проведут для школьников познавательные лекции, мастер-классы и экспертные дискуссии.