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Путин поприветствовал участников фестиваля «Большая перемена»

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© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

Президент России записал видеообращение к участникам всероссийского фестиваля для школьников «Большая перемена», который проходит в День защиты детей в Москве. Ролик опубликован на сайте Кремля.

«Ваш фестиваль объединил ребят, приехавших на „Большую перемену“ практически со всей России. Это здорово — собраться в Москве, в прекрасном парке Горького, чтобы проявить себя в самых разных творческих проектах», — заявил глава государства.

Путин отметил, что к одноименному конкурсу в этом году присоединились более двух миллионов школьников. Конкурс «Большая перемена», по мнению президента, стал «настоящим сообществом друзей, единомышленников, пространством развития, творческого настроя, умения ярко, нестандартно мыслить, сообществом, где ценят каждого».

Задача взрослых, государства — везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни. За последние годы у нас появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал, получить новые знания. Вас всегда готовы поддержать в этом стремлении ваши педагоги, родители и опытные, состоявшиеся специалисты из разных отраслей, — заверил Владимир Путин.

Фестиваль проходит одновременно на более чем 20 площадках, расположенных в столичном Парке Горького. Представители ведущих отечественных корпораций, руководители федеральных ведомств и крупнейших вузов, а также звезды шоу-бизнеса проведут для школьников познавательные лекции, мастер-классы и экспертные дискуссии.

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У бывшего депутата Госдумы пропали 182 млн долларов со счета в Сбере

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Сергей Шашурин (слева) © Мусаэльян Владимир/ТАСС

Сергей Шашурин (слева) © Мусаэльян Владимир/ТАСС

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин написал заявление в полицию о пропаже у него 182 миллионов долларов, которые он положил в Сбер. При этом сотрудники кредитного учреждения утверждают, что никакого счета и денег не было.

Шашурин в свою очередь заявляет, что обладает достоверной информацией об открытии счета и перечислении на него средств. Полиция по его заявлению начала проверку.

Логотип Сбербанка.

Логотип Сбера.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Помимо политической деятельности Шашурин известен своими уголовными делами. В 1993 году ему инкриминировали попытку покушению на бывшего президента России Бориса Ельцина, впоследствии обвинения были сняты.

В 2005 году Шашурин был приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана. Приговор был отменен Верховным судом России, уголовное дело прекратили.

Также его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении продукции ОАО «Татархлебопродукт». Экс-депутата приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Это решение было обжаловано и Верховный суд Татарстана снизил Шашурину срок наказания до 4,5 лет, сообщает РЕН ТВ.

В 2001 году Шашурин баллотировался на пост главы Татарстана, но смог набрать лишь 5,78% голосов.

Шашурин окончил Казанский инженерно-строительный институт. Перед избранием в Госдуму он являлся главой ассоциации социально-экономического развития Казани «Тан» («Рассвет»), а также гендиректором АОЗТ «Тан».

В середине февраля из разных кредитных организаций в Москве за три дня пропали около 250 миллионов рублей. По данным правоохранительных органов, средства были похищены из банковских ячеек.

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