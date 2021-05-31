В Совфеде предложили увеличить минимальный размер алиментов в России

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, почему он считает необходимым увеличить минимальный размер алиментов до прожиточного минимума.

По его словам, при устройстве на работу некоторые официально оформляют МРОТ, и в результате на уплату алиментов у них уходит 4 тысячи рублей или даже меньше. Этих средств недостаточно.

Рязанский пояснил, что для этого и существует минимальный порог, который нельзя считать высоким.

«Что такое 50% от прожиточного минимума? Лучше, конечно прожиточный минимум. Но сегодня это значит, что зарплата должна быть около 40 тысяч рублей. Это возможно не везде», — рассказал сенатор в беседе с URA.RU.

Он также отметил, что довольно много родителей совсем не платят алименты, поэтому увеличение или снижение минимального порога на их решение не повлияет. Нужны более серьезные меры, считает Рязанский.

Алименты © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Выступая на партийном форуме «Большой семейный совет», председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал предложение установить обязательный объем алиментов на уровне 50% от прожиточного минимума. По его словам, для этого требуется изменять законы, в том числе Семейный кодекс, которым определяются минимальные критерии начисления алиментов.

В своем послании к Федеральному собранию в среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин подчеркнул важность новых мер социальной поддержки семей с детьми, особенно неполных. Пособия на детей от 8 до 16 лет в семьях с одним родителем, а также размеры выплат беременным малообеспеченным женщинам должны достичь уровня 12 тысяч рублей в месяц.