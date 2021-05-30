Стрелявшего по людям в Екатеринбурге удалось взять живым

В Екатеринбурге был задержан мужчина, открывший стрельбу по прохожим и машинам из окна своей квартиры.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты.

Собеседник агентства уточнил, что стрелявший оказал сопротивление при задержании, однако никто из проводивших штурм бойцов Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии не пострадал.

Так выглядит бронещит сотрудника СОБР после штурма.

Бронещит сотрудника СОБР © new_militarycolumnist

В отношении 49-летнего Сергея Болкова возбуждены два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По словам помощника руководителя управления СУ СК РФ по Свердловской области Максима Чалкова, стрелявший был сильно пьян. Выяснилось также, что его оружие было официально зарегистрировано.



Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, устроивший стрельбу в Екатеринбурге был уволен из органов внутренних дел примерно 10 лет назад, еще до реорганизации милиции в полицию. Он работал инспектором ППС в звании старшего прапорщика, а в настоящее время является сотрудником частного охранного предприятия.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером экс-сотрудник полиции стал стрелять из карабина «Сайга» из окна одного из жилых домов в Екатеринбурге по машинам и прохожим. В результате 9-летняя девочка получила тяжелое ранение в живот и была госпитализирована, а сотрудник Росгвардии, прибывший на место происшествия, был ранен в ногу по касательной.



Перед стрельбой Болков пригласил к себе домой двух мужчин, с которыми поначалу выпивал и общался. Затем он внезапно взял в руки оружие, после чего один из гостей выбежал босиком на улицу.

Соседи рассказали, что прошедший Чечню мужчина не отличался агрессивностью, однако в последнее время злоупотреблял алкоголем. По их словам, накануне он поругался с женой, и она от него уехала, а вчера вечером его видели сильно пьяным на скамейке около дома.

Также сообщалось, что он написал своим друзьям, что хочет «всех пострелять, потому что ему надоела жизнь».