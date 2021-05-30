найти ×
   
  • USD
    73.59
  • EUR
    89.67
СохранитьСохранено0
×

-409070

Во время полумарафона в Калининграде умер участник забега

Small f1a6d446e0
© instagram.com

© instagram.com

Один из участников всероссийского полумарафона «Забег» в Калининграде скончался во время прохождения дистанции в 21 километр.

Медики констатировали внезапную смерть 34-летнего Юрия Туркова, организм которого не справился с нагрузкой.

«Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли», — сообщает пресс-служба соревнования в Instagram.

Там уточнили, что перед выходом на дистанцию Турков прошел медицинскую комиссию и был допущен к забегу. «Для нас безопасность и здоровье каждого участника всероссийского полумарафона — главный приоритет. Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника», — говорится в сообщении. Организаторы также пообещали оказать близким спортсмена возможное содействие.

По факту произошедшего региональное СУ СК РФ начало проверку. Свидетельств криминального характера смерти мужчины на месте не обнаружено, сообщили ТАСС в ведомстве.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
«Зависающий тормоз»: как безопасно очистить память смартфона
-3017044читать позжечитаю позже
Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей
-3012888читать позжечитаю позже

главное


Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе

Микроорганизмы способны вырабатывать защиту от негативных факторов.

0010967читать позжечитаю позже

Военное дело
«У России будет явное преимущество»: в Швеции прикинули итоги войны с НАТО12 марта

Пока на помощь придут США, пройдет пара месяцев.

3112932читать позжечитаю позже