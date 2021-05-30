Во время полумарафона в Калининграде умер участник забега

Один из участников всероссийского полумарафона «Забег» в Калининграде скончался во время прохождения дистанции в 21 километр.

Медики констатировали внезапную смерть 34-летнего Юрия Туркова, организм которого не справился с нагрузкой.

«Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли», — сообщает пресс-служба соревнования в Instagram.

Там уточнили, что перед выходом на дистанцию Турков прошел медицинскую комиссию и был допущен к забегу. «Для нас безопасность и здоровье каждого участника всероссийского полумарафона — главный приоритет. Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника», — говорится в сообщении. Организаторы также пообещали оказать близким спортсмена возможное содействие.

По факту произошедшего региональное СУ СК РФ начало проверку. Свидетельств криминального характера смерти мужчины на месте не обнаружено, сообщили ТАСС в ведомстве.