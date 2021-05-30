Грузинская оппозиционная партия прекратила семимесячный бойкот парламента

Партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, решила приступить к работе в грузинском парламенте после семимесячного бойкота.

После заседания политсовета партии об этом решении объявил председатель ЕНД Никанор Мелия.

Он пообещал бороться с правящей партией «Грузинская мечта» везде, будь то в зале заседаний парламента, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях или на улицах.

«Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии) везде будет встречать сопротивление», — цитирует Мелию ТАСС.

Ранее сообщалось, что документ о преодолении политического кризиса в Грузии, разработанный Евросоюзом и США, подписали лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и пяти оппозиционных партий. Он предусматривает ряд компромиссных решений, включая прекращение бойкота парламента оппозицией и объявление парламентом амнистии по всем возбужденным делам, связанным с беспорядками в Тбилиси 20 июня 2019 года.

Митинг у здания парламента в Тбилиси © Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Согласно одному из пунктов документа, в том случае, если правящая партия «Грузинская мечта» не наберет на предстоящих в октябре местных выборах 43% голосов, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Как писал ранее «Ридус», политический кризис в Грузии обострился 23 февраля, когда Никанор Мелия был арестован в офисе своей партии в результате спецоперации. Противники правящей партии «Грузинская мечта» потребовали освобождения председателя ЕНД и назначения досрочных парламентских выборов.

Мелия вышел на свободу 10 мая после внесения за него залога Европейским фондом за демократию.

Напомним, по итогам прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48% голосов, а блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция» занял второе место с 27%. Лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги выборов и отказываются входить в новый парламент.