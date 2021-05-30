В Смоленской области 19 заключенных объявили голодовку

В исправительной колонии № 3 в Смоленской области 19 осужденных объявили сухую голодовку.

Они заранее уведомили об этом администрацию учреждения.

В настоящее время региональное УФСИН проводит проверку по данному факту. Заключенные объясняют отказ от приема пищи нежеланием соблюдать режим.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, соответствующие заявления поступили от 19 заключенных, приговоренных к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (терроризм, убийства, разбой и т. д. ). Они содержатся в запираемых помещениях.

Камеры для заключенных © Дмитрий Серебряков/ТАСС

В пресс-службе уточнили, что осужденные объявили голодовку из-за нежелания соблюдать режимные требования, а трое из них «в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии».

Отмечается также, что объявившие голодовку отказались от медицинской помощи. На данный момент в госпитализации никто из них не нуждается.

Исправительная колония общего режима расположена в городе Сафоново и предназначена для лиц, впервые приговоренных к лишению свободы. Она может вместить 1 509 человек.

Как писал «Ридус», в июле 2018 года голодовку объявили заключенные ярославской исправительной колонии № 8. «Группа осужденных, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, подали заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания» — говорилось в заявлении УФСИН.

Скандал вокруг условий содержания в ярославской колонии № 1 начался после того, как сайт «Новой газеты» опубликовал видео избиения одного из заключенных сотрудниками УФСИН. Позже региональное управление службы подтвердило, что на записи представлены события, происходившие в исправительном заведении в 2017 году. После этого 17 работников колонии были отстранены от несения службы, а в результате суд арестовал восьмерых сотрудников ИК-1, причастных к организации пыток.