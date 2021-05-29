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В Индонезии на пароме с десятками пассажиров на борту вспыхнул пожар

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кадр из видео

кадр из видео

Пассажирский паром KM Karya Indah загорелся в море в Индонезии.

На борту находились 195 человек, включая 22 ребенка и 14 членов экипажа.

Как сообщает The Washington Post, паром отправился из Тернате в провинции Северный Малку в порт Санану на удаленном острове Лимафатола. Пожар вспыхнул спустя 15 минут после отплытия.

Пассажиры и члены экипажа вынуждены были прыгать в воду. Чтобы не утонуть, они хватались за плавучие обломки и предметы в воде.

Всех находившихся на пароме удалось спасти. Их эвакуировали на соседний остров, приводит издание слова пресс-секретаря генерального директората морского транспорта Вишну Варданы.

Отмечается также, что в спасательной операции участвовали местные рыбаки.

По словам пассажиров, пожар начался в машинном отделении.

На запрос «РЕН ТВ» посольство РФ в Индонезии ответило, что среди пассажиров россиян нет.

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