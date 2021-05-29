На повышение соцобеспечения прокурорских работников выделено 3 млрд рублей

Более 3,1 млрд рублей бюджетных средств выделит правительство РФ Генпрокуратуре на повышение уровня социального, материально-технического и жилищного обеспечения сотрудников.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что бюджетные ассигнования в объеме 3 185 091,8 тыс. рублей будут выделены из резервного фонда правительства.

Такая мера направлена на совершенствование контрольно-надзорной функции и обеспечение бесперебойной деятельности органов прокуратуры.

Из указанной суммы на разовую стимулирующую выплату прокурорским работникам пойдут 2 153 074,4 тыс. рублей, на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры — 393 417,4 тыс. рублей, а на обеспечение служебными жилыми помещениями прокурорских работников — 638 600 тыс. рублей.

Как писал ранее «Ридус», некоторые граждане России смогут получить новые субсидии уже летом этого года. Нововведения коснутся, например, выплат и льгот на услуги ЖКХ. На данный момент субсидии выплачиваются только тем гражданам, которые тратят на оплату услуг ЖКХ более 22% от суммы совокупного дохода семьи.