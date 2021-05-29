Россиян предупредили о заболеваниях, которые ждут их летом

В летний период жители России столкнутся с обострением кишечно-вирусных инфекций, считают врачи.

Как рассказал инфекционист Евгений Тимаков, в настоящее время идет активный обмен инфекционными болезнями, и инфекции перестали иметь свою сезонность.

При этом он отметил, что летом происходит обострение различных кишечно-вирусных инфекций из-за неправильного хранения продуктов или питания в точках, где не соблюдаются нормы СанПиНа.

Тимаков добавил, что летом наблюдается также обострение энтеровирусных инфекций. «Летом вирус Коксаки процветает. Инфекция у человека протекает с высокой температурой, высыпаниями на коже. Вирус Коксаки живет там, где тепло, в бассейнах, курортных зонах», — уточнил он в беседе с URA.RU.

Кроме того, летом не стоит забывать о паразитах, включая гельминтов, клещей и насекомых. «Блохи прыгают травяные, кусают. Они тоже [как клещи] переносят различные болячки, в некоторых случаях боррелиоз и системные заболевания», — подчеркнул Тимаков. Он также напомнил, что после укуса насекомых необходимо сразу же обработать участок местным антисептиком, а клеща следует извлечь и сдать на анализ.

Клещ © pixabay.com

В свою очередь инфекционист Татьяна Чаленко отметила в интервью изданию, что летом также обостряются болезни горла, в том числе тонзиллиты вирусные и бактериальные. По ее словам, это происходит на фоне использования кондиционеров, которые необходимо чистить, поскольку в них скапливается микрофлора, способная нанести вред здоровью.

Врач рекомендовала летом пить только кипяченую воду, стараться не заглатывать ее при купании в открытых водоемах, а также следить за сроком годности продуктов и тщательно промывать овощи, фрукты и ягоды.

Ранее главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский заявил, что бег по улицам города представляет опасность для легких, поскольку из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ.