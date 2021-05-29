Россиян предупредили о заболеваниях, которые ждут их летом
- 29 мая 2021, 20:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В летний период жители России столкнутся с обострением кишечно-вирусных инфекций, считают врачи.
Как рассказал инфекционист Евгений Тимаков, в настоящее время идет активный обмен инфекционными болезнями, и инфекции перестали иметь свою сезонность.
При этом он отметил, что летом происходит обострение различных кишечно-вирусных инфекций из-за неправильного хранения продуктов или питания в точках, где не соблюдаются нормы СанПиНа.
Тимаков добавил, что летом наблюдается также обострение энтеровирусных инфекций. «Летом вирус Коксаки процветает. Инфекция у человека протекает с высокой температурой, высыпаниями на коже. Вирус Коксаки живет там, где тепло, в бассейнах, курортных зонах», — уточнил он в беседе с URA.RU.
Кроме того, летом не стоит забывать о паразитах, включая гельминтов, клещей и насекомых. «Блохи прыгают травяные, кусают. Они тоже [как клещи] переносят различные болячки, в некоторых случаях боррелиоз и системные заболевания», — подчеркнул Тимаков. Он также напомнил, что после укуса насекомых необходимо сразу же обработать участок местным антисептиком, а клеща следует извлечь и сдать на анализ.
В свою очередь инфекционист Татьяна Чаленко отметила в интервью изданию, что летом также обостряются болезни горла, в том числе тонзиллиты вирусные и бактериальные. По ее словам, это происходит на фоне использования кондиционеров, которые необходимо чистить, поскольку в них скапливается микрофлора, способная нанести вред здоровью.
Врач рекомендовала летом пить только кипяченую воду, стараться не заглатывать ее при купании в открытых водоемах, а также следить за сроком годности продуктов и тщательно промывать овощи, фрукты и ягоды.
Ранее главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский заявил, что бег по улицам города представляет опасность для легких, поскольку из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ.
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