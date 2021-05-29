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Подведены итоги переговоров Путина и Лукашенко

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Встреча президента РФ Путина и президента Белоруссии Лукашенко в Сочи © Михаил Климентьев/ТАСС

Встреча президента РФ Путина и президента Белоруссии Лукашенко в Сочи © Михаил Климентьев/ТАСС

В Сочи завершились двухдневные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В результате лидеры двух стран достигли ряда договоренностей.

В частности, речь идет о выделении второго транша российского госкредита, а также о расширении географии полетов авиакомпании «Белавиа» в РФ.

«Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договоренность об открытии новых рейсов „Белавиа“ в российские города», — сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне Путин и Лукашенко беседовали более 5 часов, а в субботу переговоры продолжились.

Как писал ранее «Ридус», на встрече Лукашенко заявил о попытках его противников раскачать ситуацию в Белоруссии «до уровня августа прошлого года» после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Президент Белоруссии также пообещал показать Путину документы, связанные с посадкой лайнера.


Кроме того, Лукашенко напомнил о непростой ситуации, в которую попала авиакомпания «Белавиа» из-за санкций Запада.

Как известно, они были вызваны инцидентом с самолетом Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии и был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находились один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их в результате задержали.

После этого случая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полеты на территорию Еврозоны, а Украина закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Белоруссии.

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