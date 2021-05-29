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Фейки недели: Минздрав собирает пожертвования на вакцинацию единороссов

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«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Подвоз избирателей на праймериз «Единой России»

В социальных сетях появилось видео о массовом подвозе избирателей на предварительное голосование «Единой России» в Котовске Мурманской области. Ролик активно распространяется во «ВКонтакте».

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич назвал это видео феком. Во-первых, на автомобиле, на котором якобы подвезли избиратели, красуются украинские номера. А во-вторых, напомнил общественник, праймериз сейчас проходят исключительно в электронном формате

«Избирательные участки будут открыты только 30 мая и в ограниченном числе регионов, где предварительное голосование пройдет по смешанной системе. При этом создатели фейков совсем обленились, потому что видео, которое они решили использовать, уже почти десять лет гуляет по Сети в качестве фейковых доказательств нарушений на голосованиях», — отметил Малькевич.

Алтайский Минздрав собирает деньги на вакцинацию

В Алтайском крае появились мошенники, которые звонят в сельхозпредприятия и рассылают им письма от имени министра здравоохранения региона Дмитрия Попова с просьбой пожертвовать деньги на приобретение вакцины от коронавируса.

«Сообщаем, что рассылаемые сообщения — фейк. Информация о поступающих письмах и звонках передана в правоохранительные органы», — предупредили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

© pixabay.com

Ранее некие злоумышленники присылали письма алтайским представителям малого и среднего бизнеса. В них содержался призыв «принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ». В правительстве региона отметили, что никакого отношения к этим письмам не имеют, передает АМИЦ.РУ.

Facebook больше не считает фейками посты о лабораторном происхождении COVID-19

Компания Facebook изменила политику в отношении информации о коронавирусной инфекции. Если раньше модераторы соцсети удаляли посты об искусственном происхождении вируса, то теперь они этого делать не будут.

© pixabay.com

Ранее Facebook настаивал на том, что данные об искусственном происхождении коронавируса — чистой воды фейк. Но впредь, как сообщил представитель компании, модераторы будут придерживаться нейтральной точки зрения, поскольку «появляется все больше свидетельств», которые «ставят под сомнение естественное происхождение вируса».

Согласно данным секретного отчета разведки США, в 2019 году минимум трое ученых из китайского института вирусологии в Ухани перенесли некую инфекцию, очень похожую на коронавирус. В Соединенных Штатах сочли это косвенным доказательством того, что вирус является рукотворным.

При этом мировое научное сообщество продолжает придерживаться мнения, что изначально коронавирус появился в популяции летучих мышей и передался человеку через промежуточного носителя.

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