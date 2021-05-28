Для ответа на вызовы России и Китая Госдеп США запросил $665 млн

«Ответ на растущие вызовы со стороны России и Китая» требует 665,8 миллиона долларов.

Именно такую сумму запросил Госдеп США у Конгресса на 2022 финансовый год.

Запрашиваемые средства предназначены для оказания помощи Европе и Евразии.

Эти деньги позволят повысить устойчивость стран этих регионов к негативному иностранному влиянию и будут способствовать продвижению евроатлантической интеграции. Они также помогут отвечать на растущие вызовы со стороны России и Китая, говорится в бюджетном запросе госдепартамента.

Предполагается, что это финансирование пойдет на поддержку программ, «нацеленных на защиту демократии, верховенства закона, прав человека и гендерного равенства, борьбу с коррупцией и противодействие авторитаризму».

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Кроме того, эти программы будут «поддерживать свободные и честные СМИ, гражданское общество, энергетику и инфраструктуру, кибербезопасность и экономическое развитие» стран Европы и Евразии.

Ранее стало известно, что бюджет Минобороны США, поддерживаемый президентом Джо Байденом, составит 715 миллиардов долларов и будет пополнен за счет снижения финансирования других министерств. Таким образом, Байден планирует модернизировать ядерный арсенал для сдерживания Китая и России, а также создавать новое ядерное оружие.

Рассмотрение бюджета США на следующий год намечено на 28 мая. В документе оговариваются суммы затрат на инвестиции в проект подготовки военных, освоение космоса, Тихоокеанскую инициативу сдерживания, направленную на противодействие наращиванию военной мощи Китая и России в регионе, а также на технологии ядерного оружия.