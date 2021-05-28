Из-за аварии танкера перекрыто движение по проливу Босфор в Стамбуле

Движение судов по проливу Босфор в Стамбуле приостановлено из-за потерпевшего аварию танкера.

Как сообщает телеканал NTV, из-за поломки рулевого управления танкер RAVA с грузом нефти начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй.

За 300 метров до берега он был остановлен срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны.

В данный момент движение по Босфору в обе стороны перекрыто.

Место аварии танкера RAVA в Босфоре © t.me/rian

Напомним, 23 марта судно Ever Given японской компании Shohei Kisen село на мель в Суэцком канале, полностью перегородив его русло. Водная артерия оставалась заблокированной шесть дней.

Контейнеровоз удалось снять с мели только после того, как были проведены работы по углублению канала. Затем 17 буксиров вытащили судно. После этого навигация по каналу возобновилась. За это время простоя в очереди на проход выстроились более 400 судов.

Прямой ущерб и косвенные потери от инцидента с Ever Given составят не менее миллиарда долларов.

Глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что в инциденте с контейнеровозом Ever Given виноват капитан судна.



По распоряжению властей Египта начались работы по расширению и углублению русла Суэцкого канала.

