Лукашенко: Запад намерен возобновить в Белоруссии события августа 2020 года

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о попытках его противников раскачать ситуацию в Белоруссии «до уровня августа прошлого года» после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске.

«Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные», — пояснил Лукашенко, добавив, что нет тех высот, которые большевики не брали. «Возьмем и мы», — заверил он.

Президент Белоруссии также пообещал показать Путину документы, связанные с посадкой самолета.

Он напомнил, как в прошлом году из-за пандемии коронавируса авиакомпания «Белавиа» вывезла по просьбе стран Запада тысячи шведов, немцев, поляков, литовцев и американцев.

Лукашенко отметил, что к случаю с самолетом Ryanair «Белавиа» не имеет никакого отношения, тем не менее, на Западе ее наказали. «За что наказали трудовой коллектив? За то, что они в ковид их вывозили тысячами. Вот их лицо», — заявил президент Белоруссии. Он добавил, что после того, как Россия отказалась принимать европейские самолеты, летящие в обход воздушного пространства Белоруссии, на Западе это «сразу почувствовали».



В ходе беседы с Лукашенко Владимир Путин вспомнил ситуацию с посадкой в 2013 году самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене для проверки. Российский лидер сравнил этот случай с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске. «Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина», — сказал Путин.



Напомним, 23 мая самолет, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был вынужден совершить экстренную посадку в Минске. Лайнер посадили из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту самолета находился один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета Софья Сапега. Оба были задержаны.

После этого случая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полеты на территорию Еврозоны, а Украина закрыла свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Белоруссии.