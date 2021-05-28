В Челябинской области отстранили от службы сержанта, избивавшего солдат
- 28 мая 2021, 19:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В танковой дивизии под Чебаркулем Челябинской области на время проверки отстранили от службы сержанта, который, по словам срочников из Перми, издевался над солдатами.
Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае, ситуация находится на личном контроле краевого омбудсмена Павла Микова.
На сержанта пожаловались военнослужащие, призванные из Пермского края. Они утверждают, что сержант бил их по почкам и пинал под колени.
По информации URA.RU, на время проведения доследственной проверки сержант выведен за пределы воинской части.
Побывавшая на месте уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала изданию, что военная прокуратура также провела проверку, опросила свидетелей и сейчас готовит материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По ее словам, во время беседы с ней и военным прокурором Чебаркульского гарнизона Рустамом Рахимовым военнослужащие, ставшие свидетелями насилия, подтвердили факт неуставных отношений.
Как писал ранее «Ридус», сбежавший из воинской части солдат Александр Татаренко, два месяца добиравшийся из Приморского края до родного Челябинска, явился в военную комендатуру и написал заявление о незаконных действиях своих сослуживцев.
Также сообщалось, что в ноябре 2019 года Уссурийский гарнизонный суд признал командира взвода местной военной части Максима Хомякова виновным в издевательствах над солдатом-срочником из Магнитогорска Станиславом Куземой, который, не выдержав психологического и физического насилия, покончил с собой.
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