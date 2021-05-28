В Челябинской области отстранили от службы сержанта, избивавшего солдат

В танковой дивизии под Чебаркулем Челябинской области на время проверки отстранили от службы сержанта, который, по словам срочников из Перми, издевался над солдатами.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае, ситуация находится на личном контроле краевого омбудсмена Павла Микова.

На сержанта пожаловались военнослужащие, призванные из Пермского края. Они утверждают, что сержант бил их по почкам и пинал под колени.

По информации URA.RU, на время проведения доследственной проверки сержант выведен за пределы воинской части.

Побывавшая на месте уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала изданию, что военная прокуратура также провела проверку, опросила свидетелей и сейчас готовит материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По ее словам, во время беседы с ней и военным прокурором Чебаркульского гарнизона Рустамом Рахимовым военнослужащие, ставшие свидетелями насилия, подтвердили факт неуставных отношений.

Солдаты © Артем Геодакян/ТАСС

Как писал ранее «Ридус», сбежавший из воинской части солдат Александр Татаренко, два месяца добиравшийся из Приморского края до родного Челябинска, явился в военную комендатуру и написал заявление о незаконных действиях своих сослуживцев.

Также сообщалось, что в ноябре 2019 года Уссурийский гарнизонный суд признал командира взвода местной военной части Максима Хомякова виновным в издевательствах над солдатом-срочником из Магнитогорска Станиславом Куземой, который, не выдержав психологического и физического насилия, покончил с собой.

