ФСБ задержала в Саратове 14 последователей украинских экстремистов

В Саратове были задержаны 14 участников украинской радикальной группировки «М.К.У.».

Их деятельность пресекла Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД РФ и СК РФ.

Ячейку раскрыли в рамках расследования уголовного дела по статье «Создание экстремистского сообщества».

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, у участников группировки изъяли пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельное оружие. Кроме того, была изъята переписка с их идеологом, который находится на Украине.

Члены группировки уже начали давать признательные показания.

СК РФ опубликовал видео задержания экстремистов. На кадрах видно, что ими оказались молодые люди, один из которых рассказал, что пересылал через интернет файлы с целью информирования. В объектив камеры также попало изъятое оружие.

На сайте ведомства уточняется, что задержаны восемь жителей Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года, которым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 и от двух до шести лет соответственно.

По предварительным данным, в 2020 году четверо сторонников неонацистских взглядов, двое из которых считают себя приверженцами проукраинского движения «М.К.У.», собрали собственную группировку с целью совершения насильственных акций в общественных местах.

Как отмечает «360», единомышленников они искали в интернете и предлагали им принять участие в предстоящих бойнях. Костяк группировки составили не менее четырех участников, которых объединила идея совершения преступлений в отношении простых людей.

Месяц назад в ЦОС ФСБ сообщили о задержании 16 участников «М.К.У.» в 9 российских городах. Злоумышленники планировали массовые убийства в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре и Саратове. По версии следствия, задержанные причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан, в частности, на лиц «кавказской и арабской национальности».

По словам задержанных, их действия координировал главарь «М.К.У.» Егор Краснов, который находится на территории Украины. Он выдавал участникам группировки конкретные указания и призывал к совершению террористических актов и экстремистских преступлений в России.



Ранее «Ридус» писал о том, что в преддверии майских праздников ФСБ предотвратила на Ставрополье два теракта. Их готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Также сообщалось, что на Алтае был задержан сторонник украинской националистической организации «Этническое национальное объединение». Мужчине поручили совершить поджог здания.

