Профильный комитет Госдумы поддержал закон о едином измерителе интернета

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам нижней платы принять в первом чтении законопроект о едином измерителе интернет-аудитории.

В пояснительной записке к решению комитета указано, что законопроект о едином измерителе нужен прежде всего для обеспечения «актуальности, полноты, открытости и достоверности данных, полученных в ходе исследований объема аудитории тех или иных онлайн-ресурсов».

Согласно тексту законопроекта, измерение аудитории станут проводить на основании методики, признанной Роскомнадзором в качестве наиболее эффективной. Также надзорное ведомство будет обязано выбрать организацию, которая возьмет на себя функции единого измерителя.

Как писал ridus.ru, сейчас всевозможные структуры, размещая рекламу в Сети, вынуждены пользоваться данными самих онлайн-площадок и специальных интернет-измерителей (в России это «Яндекс» и Google). Подобные системы весьма непрозрачны, что позволяет онлайн-платформам нарочно завышать численность аудитории, а следовательно, и стоимость оказываемых услуг по размещению рекламы.

«Закон поможет бизнесу и государству получать точную информацию о востребованности того или иного контента в Сети. Сейчас мы видим разрозненную отчетность, полученную из различных источников. Из-за этого никто не может увидеть единую картину интернет-аудитории. Между прочим, единые измерители уже есть в США, Китае и Индии», — прокомментировал автор законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин.

Компания, которая станет исполнять функции измерителя, не сможет являться посредником в рекламных акциях, а также передавать личные данные интернет-пользователей коммерческим и прочим структурам, отметил парламентарий.



Ранее законопроект Горелкина поддержала заместитель главы Минцифры Бэлла Черкасова. Она обратила внимание, что медиапотребление «все больше смещается в сторону интернета», а значит, назрела необходимость в появлении «какого-то общепринятого и согласованного формата измерения аудитории».

«Если на телевидении уже давно существует практика универсального измерителя, и это упрощает значительно и медиапланирование, и делает прозрачной отчетность, то в интернете мы видим, что все заинтересованные стороны получают разрозненную отчетность, и получают данные об аудитории из разных источников, то есть, существует множество метрик, эти данные друг с другом сложно сопоставимы», — пояснила она.