Опрос ВЦИОМ выявил число продолжающих работать пенсионеров

По результатам опроса ВЦИОМ выяснилось, что на пенсии находится каждый третий россиянин (35%), из них 25% работают и 10% не работают.

При этом среди граждан в возрасте 60 лет и старше на пенсии продолжают работать 19%.

Кроме того, россияне старше 60 лет предпочитают вести активный образ жизни: 58% из них проводят досуг вне дома, а физкультурой и спортом занимаются более трети представителей старшего возраста. Одним из самых распространенных занятий граждан данной категории является уход за детьми и внуками, об этом заявили 62% опрошенных.

Рыбалка, цветоводство и кружки привлекают 58% респондентов этого возраста, физкультура и спорт — 36%, рисование, моделирование и другие занятия — 27%.

Физкультура и спорт. © pixabay.com

Опрос показал, что 24% его участников посещают культурные учреждения и мероприятия, 12% регулярно занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, а 8% участвуют в работе профсоюзных организаций, политических партий и общественных комитетов.

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько молодых людей в России живут с родителями. Оказалось, что свыше 22,2 миллиона человек — более половины молодежи в стране — проживают в собственных квартирах и домах, 13,4 миллиона из них — самостоятельно, а 8,8 миллиона — с родителями.