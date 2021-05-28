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Подельник мошенника — депутата от ЛДПР получил два года колонии

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© pixabay.com

© pixabay.com

Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы юриста ООО «Совместная юридическая компания» Дениса Юшинского. Он признан виновным в мошенничестве на сумму 1,5 миллиона евро. Вместе с Юшинским по этому делу проходит бывший депутат Госдумы от ЛДПР Денис Волчек. Он получил три года колонии.

В ходе расследования выяснилось, что либерал-демократ Волчек избирался в Госдуму, имея гражданство Израиля. Также известно, что у него есть гражданство Греции.

В 90-е Волчек был другом и деловым партнёром криминального авторитета Константина Яковлева (он же Кося Могила). Бывший парламентарий фигурировал во многих уголовных делах «бандитского Петербурга». В частности, его имя фигурировало в деле об убийстве генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, а еще в так называемом «мусорном деле» 2014 года. Тогда один из осужденных называл Волчека выгодоприобретателем, поскольку подконтрольные ему фирмы выиграли в 2012 году тендер на ликвидацию несанкционированных свалок.

Депутатом Госдумы от ЛДПР Денис Волчек стал в 2007 году. В рейтинге активности парламентариев от партии Владимира Жириновского за 2015 год Волчек получил ноль баллов. За четыре года он не посетил ни одного заседания Госдумы.

Волчек был задержан в апреле прошлого года. По словам следователей, он с подельниками вымогал 1,5 миллиона евро у бывшего совладельца банка «Ренессанс» Андрея Розова. «Сокол Жириновского» и его подельник обещали банкиру решить вопрос с уголовным делом о хищении 500 миллионов рублей из банка «Ренессанс», фигурантом которого, по мнению злоумышленников, Розов мог стать в ближайшее время, передает ТАСС.

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