Электронная однократная виза позволит упростить иностранцам въезд в Сочи

Для однократного въезда иностранных туристов в Россию через аэропорт Сочи планируется ввести единую электронную визу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил этот вопрос с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Кондратьев отметил, что для такого курортного региона, как Краснодарский край, иностранные туристы очень важны, а Сочи уже давно обрел статус курорта международного уровня.

«При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города. Это упростит въезд в иностранных туристов и бизнесменов на курорты края», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации региона.

Леонид Слуцкий (слева) и Вениамин Кондратьев (справа) © admkrai.krasnodar.ru

В свою очередь Слуцкий заявил, что данная инициатива имеет важное значение для Краснодарского края, поскольку регион адаптировал работу туристической отрасли в условиях пандемии. По его словам, активно идет вакцинация, и сейчас люди не боятся приезжать сюда на отдых.

Кондратьев также затронул тему продвижения винодельческой продукции, отметив, что кубанские вина — это бренд, известный за пределами России. Они экспортируются в 18 стран.

Как писал ранее «Ридус», самым популярным турнаправлением у молодежи в этом году стал Сочи. Туда отправляются до 40% молодых клиентов туроператоров.