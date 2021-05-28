Авиакомпания «Победа» возобновит с 1 июля полеты в два итальянских города

Лоукостер «Победа» объявил о возобновлении с 1 июля приостановленных из-за пандемии коронавируса рейсов из Москвы в итальянские города Пизу и Римини.

На эти направления уже открыта продажа билетов.

Рейсы по обоим маршрутам будут выполняться из аэропорта Внуково по одному разу в неделю — по воскресеньям, приводит ТАСС сообщение перевозчика.

Ранее «Победа» анонсировала возобновление полетов в Милан, а также сообщила о своих планах возобновить в июне рейсы в Рим.

Кроме того, в настоящее время лоукостер выполняет рейсы из Москвы в Берлин, Кельн и Ларнаку, пишет агентство.

Самолёт. © Гришкин Денис/Агентство «Москва»

На данный момент Россия еще не возобновила официальное авиасообщение с Италией, однако авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан.

Например, в Италию разрешен въезд гражданам Италии, россиянам с видом на жительство в ЕС, а также высококвалифицированным медицинским работникам, студентам, сотрудникам дипмиссий и гражданам, которым требуется медицинская помощь.

Как писал «Ридус», с 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.