«Удобно и безопасно»: эксперт оценил электронные праймериз «Единой России»

Электронный формат предварительного голосования «Единой России» — ответ партии власти на запрос граждан. В связи с пандемией коронавируса, которая захлестнула весь мир, люди хотят, чтобы процедура волеизъявления была максимально безопасной и удобной. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.



Раньше праймериз «Единой России» проходили исключительно в очном формате. Фактически они повторяли традиционную избирательную процедуру. Однако сегодня на фоне различных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, люди в первую очередь хотят как-то обезопасить себя. Поэтому мы наблюдаем достаточно большой интерес к дистанционному электронному голосованию. Это очень существенный проект, и партии власти удалось его реализовать на очень высоком уровне. Система дистанционного электронного голосования получилась предельно удобной, а главное — она гарантирует безопасность, — пояснил эксперт.

Участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» приняли почти пять миллионов человек. Таким образом, партия поставила рекорд в сфере дистанционного голосования еще до завершения процедуры. Главное условие участия избирателей в голосовании — верификация через «Госуслуги».

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая в электронном формате по всей стране, а в 42 регионах — еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая. Окончательные итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня.