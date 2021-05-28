Победители «Нового времени» станут руководителями в Белгородской области

Победители кадрового конкурса «Новое время» получили назначения на руководящие должности в правительстве Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Гладков.

Сегодня у нас есть возможность взять на работу 20 человек. Например, есть несколько вакансий заместителей начальника департамента области. Такая должность сравнима по статусу с заместителем министра регионального правительства. Кроме того, будут предложены посты начальника управления области, начальника управления в составе департамента области, заместителя руководителя областного учреждения или организации, — заявил Гладков.

Чиновник отметил, что «все успешные участники конкурса будут находиться под его личным присмотром».

«И тех, кто будет добиваться действительно высоких результатов в работе, обязательно будем продвигать выше», — заключил глава региона.



Заявки на участие в конкурсе «Новое время» подали более 1500 белгородцев. Это, по мнению Вячеслава Гладкова, «важный и позитивный результат».



Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на сайте проекта «новоевремя2021.рф». Заявочная кампания продлится до 16 июня.

Конкурс проводится при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Эта структура была основана по инициативе президента Владимира Путина в 2018 году. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.